Черчесов прокомментировал первое в истории поражение сборной России от Турции

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал поражение от команды Турции в Лиге Наций. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По мнению Черчесова, игра разделилась на три фазы. «Первая — до удаления (красную карточку на 24-й минуте получил Андрей Семенов — прим. «Ленты.ру»). Вторая — пять-десять минут после удаления. Третья — весь остальной матч. Вторая фаза сыграла основную роль, но мы даже в меньшинстве выглядели достойно», — заявил специалист. Он подчеркнул, что в перерыве настраивал команду на победу.

Ранее 15 ноября сборная России уступила туркам в гостях со счетом 2:3. Это поражение от турецкой команды стало для россиян первым в истории. Встреча стала восьмой в противостоянии сборных, которое до этого насчитывало четыре победы российской команды и три ничьих. Сборная СССР проигрывала Турции в 1975 году.

В третьей группе Лиги В сборная России лидирует с восемью очками. Турция занимает третье место (6 очков). Венгрия идет второй (7), Сербия — четвертой (2), но у обеих команд есть матч в запасе.

Следующий матч команда Черчесова проведет 18 ноября на выезде против сборной Сербии.