Сборная России пропустила три мяча и проиграла Турции в Лиге Наций

Сборная России проиграла команде Турции в матче Лиги Наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая прошла в Стамбуле 15 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Кенан Караман (26-я минута), Дженгиз Ундер (32-я), еще один гол Маринато Гильерме пропустил с пенальти (Дженк Тосун на 52-й).

В составе сборной России отличились Денис Черышев (11-я минута) и Далер Кузяев (57-я). При этом на 24-й минуте россияне остались в меньшинстве — красную карточку заработал Андрей Семенов.

В предыдущем матче, который был товарищеским, сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0). Следующую встречу команда Станислава Черчесова проведет 18 ноября против сербов в рамках Лиги Наций.

В третьей группе Лиги В сборная России лидирует с восемью очками. Турция занимает третье место (6 очков). Венгрия идет второй (7), Сербия — четвертой (2), но у обеих команд есть матч в запасе.