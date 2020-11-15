Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3:2
0:0, 2:0, 1:2
Металлург Мг
Магнитогорск
КХЛ - регулярный чемпионат
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Динамо Мн
Минск
КХЛ - регулярный чемпионат
Северная Македония
Окончен
2:1
Эстония
Лига наций УЕФА • Лига C. Группа 2. 5-й тур
Словакия
Окончен
1:0
Шотландия
Лига наций УЕФА • Лига B. Группа 2. 5-й тур
Беларусь
Окончен
2:0
Литва
Лига наций УЕФА • Лига C. Группа 4. 5-й тур
Турция
Окончен
3:2
Россия
Лига наций УЕФА • Лига B. Группа 3. 5-й тур
Последние новости
Российские миротворцы установили 25 постов для контроля ситуации в Карабахе
Армения осудила осквернение христианского собора в Шуши
В России усомнились в прозрачности выборов президента Молдавии за границей
Ученые обнаружили убивающий коронавирус натуральный продукт
Трампа уличили в игнорировании борьбы с коронавирусом
Под Екатеринбургом задержали убийцу 11-летней девочки
Явка на президентских выборах в Молдавии превысила 48 процентов
У российского полицейского нашли особняк за 60 миллионов рублей
Соведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем диагнозе
Новости партнеров

Сборная России пропустила три мяча и проиграла Турции в Лиге Наций

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Шапаев / РИА Новости

Сборная России проиграла команде Турции в матче Лиги Наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая прошла в Стамбуле 15 ноября, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Кенан Караман (26-я минута), Дженгиз Ундер (32-я), еще один гол Маринато Гильерме пропустил с пенальти (Дженк Тосун на 52-й).

В составе сборной России отличились Денис Черышев (11-я минута) и Далер Кузяев (57-я). При этом на 24-й минуте россияне остались в меньшинстве — красную карточку заработал Андрей Семенов.

В предыдущем матче, который был товарищеским, сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0). Следующую встречу команда Станислава Черчесова проведет 18 ноября против сербов в рамках Лиги Наций.

В третьей группе Лиги В сборная России лидирует с восемью очками. Турция занимает третье место (6 очков). Венгрия идет второй (7), Сербия — четвертой (2), но у обеих команд есть матч в запасе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В центре Москвы прошла акция в поддержку Дзюбы
Названы состав и капитан сборной России по футболу в матче с Молдавией
Сборная России с тремя дебютантами завершила матч с Молдавией нулевой ничьей
Другие материалы рубрики
Спорт00:0214 ноября

«У него кирпичи вместо кулаков!»

Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
20:54Сегодня

Олимпийский чемпион призвал Россию извиниться за допинговые скандалы

19:27Сегодня

Заболотный выйдет с первых минут в матче сборных России и Турции

19:01Сегодня

Избившего Харитонова бойца ММА задержали

СпортПартнерский материал

«Эль-класико» по-британски

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
17:35Сегодня

Хэмилтон стал победителем «Формулы-1» и сравнялся с Шумахером

16:44Сегодня

Опубликованы самые яркие моменты турнира UFC Vegas 14

15:58Сегодня

Футболист сборной Украины ужаснулся реакции болельщиков на поражение

Спорт16:30 6 ноября

«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?

В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
14:28Сегодня

Боксер устал получать удары и ушел из спорта в 28 лет

12:45Сегодня

Девушка-боец MMA снялась топлес

11:26Сегодня

Макгрегор принял новый вызов от бойца UFC

Россия
Власти Москвы заказали бронированный пикап с мигалками за 25 миллионов
Путин постановил ввести в действие секретный план обороны России
«Жена-мусульманка уже не гарантия счастья»
 
Ученый перечислил проблемы тестирования на коронавирус в России
«Температура плясала как неугомонная»
Чего ждать, если заразишься COVID-19: дневник российского пациента из «красной зоны»
Самолет с десятками спасенных из тюрем Сирии детей приземлился под Москвой
Все материалы
Мир
Россия потребовала вывода иностранных боевиков из Карабаха
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Трампа уличили в прекращении работы на посту президента из-за спора о выборах
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Китай поздравил Байдена с победой на выборах
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
В России в 15 раз вырос спрос на лекарства
Стало известно название первой зарубежной вакцины от коронавируса
В России продлили упрощенный режим регистрации лекарств от коронавируса
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
Центробанк объяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах
Цифровой реестр
Как создавалась единая информационная система учета недвижимости
Все материалы
Силовые структуры
Мэра Томска задержали на основании материалов ФСБ
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Стала известна возможная причина задержания мэра Томска
Мэра Томска задержали
«Пытали, зарезали и забрали товар»
 
Российский заключенный попался на подготовке убийства сотрудника ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса
«Приблизим час нашего торжества»
 
Samsung представила рекордный процессор
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Все материалы
Спорт
Бойца MMA Харитонова избили
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
«Барселона» лишится десятков миллионов евро с уходом Месси
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Новый Хабиб предложил «полетать» чемпиону UFC Адесанье
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
Все материалы
Культура
Раскрыта причина смерти Армена Джигарханяна
«Гораздо меньше на земле армян»
Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста
Умер Армен Джигарханян
«Ролики с бухими русскими нас спасли»
Пьянство, философия и детство в коммуне: режиссер «Еще по одной» о главном фильме года про алкоголь
На актера из «Гарри Поттера» подали в суд
Шнуров в стихах заявил о приближении россиян «к сознанию макак»
Винтик капитала
Беспорядочный секс и смерть в офисном туалете: тайная жизнь молодых банкиров в сериале «Индустрия»
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда умерла от передозировки наркотиков
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Познер назвал недостатки избирательной системы США
Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Михаил Галустян прокомментировал слухи о банкротстве
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Все материалы
Ценности
«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус
Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу с тысячей колючек в теле
Одинокая старушка два дня ела землю из горшка после падения и травмы
Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет
Гиена похитила детеныша леопарда и попала на видео
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Раскрыты сроки появления в России нового Renault Duster
10 моделей Lexus, которых никогда не было
Ловкость рук, фотошоп и никакой магии
Lamborghini анонсировала премьеру нового суперкара с V10
Видео: как превратить металлолом обратно в Renault Logan?
Как оживить самый убитый в России Renault Logan, который растащили мародеры?
BMW заинтересована в укреплении связей с Toyota
Кросс-купе Geely Tugella в фактах и фотографиях
Все, что известно о новом китайском кроссовере для России, и даже немного больше
Новый Kia Sportage сфотографировали на Нюрбургринге
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы