Сборная России с тремя дебютантами завершила матч с Молдавией нулевой ничьей

Сборная России на выезде сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 12 ноября, и завершилась со счетом 0:0. Гости на протяжении всего матча владели игровым преимуществом, имели несколько хороших моментов, но отличиться не смогли.

В составе сборной России дебютировали три футболиста. Первый матч за национальную команду провели Константин Кучаев, Иван Обляков и Игорь Дивеев.

В ближайшее время команде предстоит провести заключительные матчи в рамках Лиги наций УЕФА. 15 ноября подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют с Турцией. Через три дня сборная на чужом поле встретится с Сербией.