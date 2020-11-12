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Сборная России с тремя дебютантами завершила матч с Молдавией нулевой ничьей

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Станислав Черчесов
Станислав Черчесов
Фото: Михай Карауш / РИА Новости

Сборная России на выезде сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 12 ноября, и завершилась со счетом 0:0. Гости на протяжении всего матча владели игровым преимуществом, имели несколько хороших моментов, но отличиться не смогли.

В составе сборной России дебютировали три футболиста. Первый матч за национальную команду провели Константин Кучаев, Иван Обляков и Игорь Дивеев.

В ближайшее время команде предстоит провести заключительные матчи в рамках Лиги наций УЕФА. 15 ноября подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют с Турцией. Через три дня сборная на чужом поле встретится с Сербией.

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