Черчесов назвал замену Дзюбе в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал замену нападающему Артеме Дзюбе в национальной команде. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Черчесов посчитал, что Александр Соболев, а также Федор Чалов, до этого выступавший за молодежную сборную России, должны помочь команде. «Что будет правильно, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый свое что-то привносит», — заявил тренер.

Из-за попавшего в сеть интимного видео с участием Дзюбы Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи. Тренер посчитал, что команду и футболиста нужно оградить от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в петербургском «Зените».

Ряд российских знаменитостей выступили против решения Черчесова. Среди них актер Данила Козловский, телеведущая Ольга Скабеева и репер Моргенштерн.