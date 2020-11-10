В Госдуме нашли выход для Дзюбы после скандала с интимным видео

Депутат Госдумы Светлана Журова нашла выход для нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы после публикации интимного видео. Ее слова приводит Sport24.

Журова посчитала, что футболисту поможет, если хакеры, взломавшие его телефон, будут наказаны. «У многих людей бывают уничтоженные жизни, для них это трагедия. Если это вскрытый телефон, то здесь, безусловно, нужна защита, в том числе и законодательная. Для этого нужны следственные действия», — заявила депутат.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России и лишили капитанской повязки в «Зените». В Госдуме похвалили Черчесова за это решение.

В ответ Дзюба заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.