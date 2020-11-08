Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба отреагировал на утечку интимного видео со своим участием. Видеообращение игрок опубликовал в своем Instagram.

Футболист признался, что матч с «Краснодаром» стал для него самым сложным в карьере. Он добавил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 8 ноября. В составе победителей голами отметились Дзюба, Алексей Сутормин и Далер Кузяев.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».