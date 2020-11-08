Дзюба решил отдать приз лучшему игроку матча РПЛ потерявшему отца партнеру

Форвард «Зенита» Артем Дзюба решил отдать приз лучшему игроку матча против «Краснодара» одноклубнику Алексею Сутормину. Интервью с игроком опубликовано в аккаунте «Матч ТВ» в Twitter.

Нападающий сборной России рассказал, что у его партнера по команде накануне умер отец. Причем игрокам сине-бело-голубых об этом стало известно лишь после того, как Сутормин забил мяч и не смог сдержать слез. Дзюба также добавил, что произошедшая у него ситуация с утечкой интимного видео — ерунда, по сравнению со случившимся у одноклубника горем.

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 8 ноября. В составе победителей голами отметились Дзюба, Сутормин и Далер Кузяев.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».