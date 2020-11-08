Дзюба забил победный мяч «Краснодару» после лишения капитанской повязки

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил победный мяч в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 ноября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе сине-бело-голубых отличились Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Артем Дзюба, гол которого стал победным. Кроме того, капитан сборной России в первом тайме не смог реализовать пенальти.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».

Дзюба известен по выступлениям за «Зенит», «Ростов» и столичный «Спартак». В составе клуба из Петербурга он дважды выигрывал чемпионат России. За сборную страны Дзюба провел 47 матчей и забил 26 голов.