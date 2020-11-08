Черчесов отказался вызывать Дзюбу в сборную после слива интимного видео

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение не вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на ноябрьский сбор команды. Об этом сообщает ТАСС.

Отказ приглашать на сборы 32-летнего форварда связан с недавним сливом видео интимного характера, где запечатлен Дзюба. По словам Черчесова, в сборной намерены оградить нападающего от излишнего негатива и предоставить ему время для нормализации ситуации.

Ранее на скандал отреагировали в Российской футбольном союзе (РФС). Член комитет РФС по этике Андрей Созин назвал видео имиджевой потерей для игрока сборной России. При этом он подчеркнул, что форвард не должен быть лишен капитанской повязки, так как случившееся не связано с футболом.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера, где запечатлен Дзюба. По одной из версий, ролик был снят в 2019 году.

Дзюба известен по выступлениям за «Зенит», «Ростов» и столичный «Спартак». В составе клуба из Петербурга он дважды выигрывал чемпионат России. За сборную страны Дзюба провел 47 матчей и забил 26 голов.