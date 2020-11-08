В РФС отреагировали на интимное видео Дзюбы

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин отреагировал на скандальное интимное видео, где запечатлен капитан национальной команды Артем Дзюба. Его слова приводит Sport24.

Созин убежден, что Дзюба не должен быть лишен капитанской повязки. Он назвал произошедшее «имиджевой потерей» 32-летнего форварда. При этом Созин раскритиковал поведение нападающего. По его словам, этот ролик может ударить по семье Дзюбы.

«Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал?» — отметил он.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера, где запечатлен Дзюба. По одной из версий, ролик был снят в 2019 году. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведушей «Матч ТВ» Марии Орзул.

Дзюба известен по выступлениям за «Зенит», «Ростов» и столичный «Спартак». В составе клуба из Петербурга он дважды выигрывал чемпионат России. За сборную страны Дзюба провел 47 матчей и забил 26 голов.