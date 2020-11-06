Уткин отреагировал на жалобы Дзюбы о неумении россиян переживать за своих

Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале отреагировал на жалобы нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы о неумении россиян переживать за своих.

Уткин посчитал, что Дзюбе не стоило напоминать болельщикам о победах сине-бело-голубых в прошлом сезоне. «А какое отношение это все выигранное в прошедшем сезоне имеет к Лиге чемпионов? Вот какое? Мы просто медицински приходим к тому, что эти титулы в еврокубках не имеют никакого значения. Они являются таким обременением, чем-то вроде татуировки — она есть на тебе, и все», — заявил журналист.

5 ноября Дзюба заявил, что у соотечественников имеются проблемы с культурой боления. По его мнению, нормальный человек должен болеть за российские команды, выступающие в Европе.

В текущем сезоне российские клубы не одержали ни одной победы за три тура еврокубков. «Зенит» набрал одно очко в Лиге чемпионов и располагается на последнем месте в группе F. У московского «Локомотива» — два очка, у «Краснодара» — одно в этом же турнире. ЦСКА набрал два балла в Лиге Европы.