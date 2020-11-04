«Зенит» упустил победу в Лиге чемпионов

«Зенит» упустил победу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью. Футболисты команды Сергея Семака отличились еще в первом тайме. На 32-й минуте гол на свой счет записал российский хавбек Александр Ерохин. «Зенит» пропустил за две минуты до конца основного времени матча. Счет сравнял форвард Лацио Фелипе Кайседо, известный по выступлениям за московский «Локомотив».

Однако сине-бело-голубым удалось прервать серию поражений в Лиге чемпионов. Клуб с берегов Невы уступил в двух стартовых встречах группового этапа. В первом матче они уступили бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2, а во втором потерпели поражение (0:2) от дортмундской «Боруссии».

24 ноября «Зениту» вновь предстоит игра с итальянским клубом. Встреча пройдет в Италии.

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