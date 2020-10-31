Неудачи российских футбольных клубов в еврокубках объяснили

Почетный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков объяснил неудачное выступление российских футбольных клубов в еврокубках в нынешнем сезоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, результаты команд на международной арене отражают уровень футбола в стране, который снизился за последние годы. Жуков добавил, что необходимо растить молодых игроков. По мнению функционера, сейчас в России есть перспективные футболисты, но что будет с ними дальше — нужно смотреть.

В нынешнем сезоне «Ростов» и «Динамо» не смогли преодолеть квалификацию и выйти в Лигу Европы, Россию в турнире представляет только московский ЦСКА. Армейцы начали групповой этап с двух ничьих — с австрийским «Вольфсбергером» и хорватским «Динамо».

Не смогли одержать ни одной победы «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», выступающие в групповом этапе Лиги чемпионов. В активе москвичей и краснодарцев по одному очку, петербургский клуб потерпел два поражения.