Миранчук просидел на скамейке запасных третий матч чемпионата Италии подряд

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел на скамейке запасных домашний матч шестого тура чемпионата Италии против «Кротоне». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 31 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Луис Мюриэль. Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперни по ходу игры провел все пять разрешенных замен, но россиянин на поле так и не появился.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» 30 августа. Начало сезона россиянин пропустил из-за травмы, а 21 октября дебютировал в составе итальянской команды в матче Лиги чемпионов против датского «Митьюлланда», в котором забил гол. С тех пор хавбек не играл за «Аталанту»: футболист просидел на скамейке запасных три матча чемпионата страны подряд.

Клуб из Бергамо после шести туров первенства Италии имеет в активе 12 очков. Команда находится на втором месте в серии А.