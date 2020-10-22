Появилось видео первого гола Миранчука за «Аталанту»

Российский полузащитник итальянской Аталанты Алексей Миранчук забил первый гол за клуб в матче Лиги чемпионов против датского «Митьюлланда». Видео опубликовано в YouTube-канале «Матч ТВ».
Миранчук принял мяч от партнера у линии штрафной и вторым касанием пробил в дальнюю девятку ворот соперника. Гол россиянина сделал счет в матче 4:0 в пользу итальянцев. Хавбек забил спустя девять минут после выхода на поле.
Миранчук перешел в «Аталанту» 30 августа. Ранее полузащитник защищал цвета столичного «Локомотива».