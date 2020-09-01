Тренер «Аталанты» объяснил покупку Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объяснил решение команды приобрести российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По словам специалиста, новичок рассматривается в качестве замены сербскому хавбеку Йосипу Иличичу, который пропускает много матчей из-за травм и психологических проблем. При этом Гасперини добавил, что Миранчук не дублирует его роль. Тренер также отметил, что просил приобрести похожего на россиянина футболиста еще перед началом прошлого сезона.

30 августа «Локомотив» объявил о переходе Миранчука в «Аталанту». Железнодорожники уверили, что трансфер завершится, когда футболист пройдет медобследование.

Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек принял участие в четырех матчах и отметился двумя забитыми мячами. Последним матчем в составе московского клуба для футболиста стала встреча шестого тура РПЛ с «Зенитом», которая прошла 30 августа и завершилась нулевой ничьей. При этом сам Миранчук не вышел на поле из-за травмы.