В «Локомотиве» объяснили срыв переговоров с «Барселоной» по Миранчуку

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил срыв переговоров с каталонской «Барселоной» по продаже полузащитника Алексея Миранчука. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Кикнадзе рассказал, что представители каталонского клуба приезжали в Москву для просмотра игрока. «На прошлогодний Суперкубок России здесь побывал вице-президент клуба Хавьер Боргес. С ним тогда, шутя, обсуждали сумму в 40-45 миллионов евро, а когда Алексей забил второй гол, я — тоже с юмором — сказал, что меньше чем за 80 не отдам», — заметил функционер.

Он подчеркнул, что переговоры пришлось заморозить после неудачного выступления «Локомотива» в Лиге чемпионов в домашнем матче с «Байером» (0:2). «Тогда гордиться было нечем ни Леше, ни команде, ни мне — никому», — заключил Кикнадзе.

30 августа «Локомотив» объявил о переходе Миранчука в итальянскую «Аталанту». Железнодорожники уверили, что трансфер завершится, когда футболист пройдет медобследование.

Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек принял участие в четырех матчах и отметился двумя забитыми мячами. Последним матчем в составе московского клуба для футболиста стала встреча шестого тура РПЛ с «Зенитом», которая прошла 30 августа и завершилась нулевой ничьей.