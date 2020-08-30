«Локомотив» объявил о переходе Миранчука в «Аталанту»

Московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту». Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте клуба.

«"Локомотив" и "Аталанта" достигли принципиальной договоренности о переходе Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда футболист пройдет медобследование», — говорится в сообщении.

Ранее 29 августа стало известно, что железнодорожники готовы продать хавбека за 14,5 миллиона евро. Окончательная сумма сделки при этом пока неизвестна.

Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек принял участие в четырех матчах и отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с клубом должен был действовать до лета 2021 года. Последним матчем в составе московского клуба для футболиста стала игра шестого тура РПЛ с «Зенитом», которая прошла 30 августа и завершилась со счетом 0:0.