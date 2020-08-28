Итальянский клуб предложил 14 миллионов евро за Миранчука

Итальянская «Аталанта» предложила московскому «Локомотиву» 14 миллионов евро за Алексея Миранчука. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, команда сделала железнодорожникам новое предложение. Переговоры о личном контракте с 24-летним полузащитником сборной России еще не велись.

18 августа сообщалось, что Миранчук согласился перейти в «Аталанту». Уточнялось, что итальянцы заплатят московской команде 18 миллионов евро плюс бонусы.

О желании европейских клубов приобрести Миранчука в летнее трансферное окно сообщалось неоднократно. Помимо «Аталанты», к россиянину проявлял интерес «Милан».

Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне РПЛ хавбек принял участие в четырех матчах, отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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