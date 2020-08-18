В Италии сообщили о переходе Миранчука в «Аталанту»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук дал согласие на переход в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщил журналист Даниэль Лонго в своем Twitter-аккаунте.

По информации Лонго, московский клуб запросил за хавбека 20 миллионов евро. «Аталанта» заплатит железнодорожникам 18 миллионов евро плюс бонусы. Другие детали сделки не разглашаются.

Ранее 18 августа в Instagram-аккаунте 433 появилось видео гола Миранчука в ворота «Краснодара» в матче второго тура Российской премьер-лиги. В комментариях к эпизоду иностранные пользователи сети восхитились действиями хавбека и сравнили его с Зинедином Зиданом.

О желании европейских клубов приобрести Миранчука в летнее трансферное окно сообщалось неоднократно. Помимо «Аталанты» к россиянину проявлял интерес «Милан».

Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне РПЛ хавбек принял участие в двух матчах и отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.