Стало известно о желании «Милана» купить футболиста сборной России

«Милан» планирует приобретение полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

По информации источника, переговоры с железнодорожниками уже начались. В ближайшее время хавбеку будет сделано официальное предложение. В переходе Миранчука лично заинтересован главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

Частью сделки по переходу Миранчука может стать защитник «россонери» Диего Ласкальт. «Милан» рассчитывает отправить уругвайского защитника в «Локомотив», а также доплатить некоторую сумму, которая не уточняется, в обмен на россиянина.

В январе 2020-го «Локомотив» отказался продавать Миранчука в «Милан». Тогда итальянская сторона была готова оформить арендное соглашение с правом последующего выкупа игрока за 15 миллионов евро. Также интерес к футболисту приписывали туринскому «Ювентусу».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету 24-летнего Миранчука 12 забитых мячей и пять голевых передач. Контракт россиянина с клубом истекает летом 2021 года.