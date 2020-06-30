«Милан» снова захотел Миранчука

Итальянский «Милан» вернулся к кандидатуре полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

«Милан» рассматривает Миранчука в качестве замены уругвайцу Диего Ласкальту. К последнему проявляют интерес ряд российских клубов, в том числе и «Локомотив».

В январе 2020-го «Локомотив» отказался продавать Миранчука в «Милан». Тогда итальянская сторона была готова оформить арендное соглашение с правом последующего выкупа игрока за 15 миллионов евро. Также интерес к футболисту приписывали туринскому «Ювентусу».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету 24-летнего Миранчука девять голов и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14,5 миллиона евро. Контракт россиянина с клубом истекает летом 2021 года.

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