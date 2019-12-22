СМИ сообщили об интересе «Манчестер Юнайтед» к Миранчуку

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука. Об этом сообщает tuttomercatoweb.

Портал отмечает, что манкунианцы готовы выложить за 24-летнего хавбека 40 миллионов евро. Другими претендентами на российского футболиста называются туринский «Ювентус», «Милан» и римский «Лацио».

Впервые о возможном уходе Миранчука в «Ювентус» сообщалось в ноябре. Sport Mediaset писал, что клубы пришли к соглашению, по условиям которого полузащитник переберется в Италию летом 2020 года. При этом сумма сделки не уточнялась. Тогда же появлялась информация об интересе к хавбеку со стороны испанских «Валенсии» и «Севильи».

Миранчук провел в «Локомотиве» всю профессиональную карьеру. Он выступает за железнодорожников с 2013 года. Вместе с клубом он становился чемпионом России и трижды выигрывал национальный Кубок. Кроме того, в его активе 25 матчей за сборную России.

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