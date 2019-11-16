Футболиста сборной России Миранчука захотели в Испании

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук заинтересовал представителей испанской Примеры. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, в приобретении 24-летнего хавбека заинтересованы испанские «Севилья» и «Валенсия». Игрок входит в шорт-листы обеих команд.

9 ноября сообщалось об интересе к игроку со стороны туринского «Ювентуса». Отмечалось, что внимание на Миранчука обратил спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи. Россиянин отметился двумя голами в ворота «Ювентуса» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Миранчука в 16 миллионов евро. Футболист выступает за «Локомотив» с 2013 года. Он дебютировал в профессиональном клубе именно в составе «железнодорожников». Трижды становился обладателем Кубка России, выигрывал чемпионат России.

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