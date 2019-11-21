Стало известно о грядущем переходе игрока сборной России в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» договорился с московским «Локомотивом» о покупке полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, трансфер состоится летом 2020 года. Посредником в переговорах выступил агент Габриэле Джуффрида. Условия будущей сделки не раскрываются.

Об интересе «Ювентуса» к Миранчуку стало известно 9 ноября. Полузащитник отличился голами в обеих встречах команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов. За футболистом наблюдает спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи. Также СМИ сообщали о том, что Миранчук может пополнить состав «Севильи» или «Валенсии».

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость россиянина в 16 миллионов евро. Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. Он дебютировал в профессиональном клубе именно в составе «железнодорожников». Трижды становился обладателем Кубка России, выигрывал чемпионат России.

В составе сборной России Миранчук принял участие в чемпионате мира-2018. За национальную команду он провел 25 матчей и забил пять голов.

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