«Барселона» нацелилась на футболиста сборной России

Каталонская «Барселона» нацелилась на приобретение полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщает Don Balon.

Отмечается, что на игрока обратил внимание спортивный директор команды Эрик Абидаль.

На фоне грядущего кризиса, спровоцированного паузой в сезоне, клубу необходимы варианты усиления без существенных трат на трансферы, пишет издание. Ожидается, что одним из таких вариантов может стать именно переход 24-летнего российского хавбека.

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, по данным Don Balon, уже одобрил трансфер россиянина.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает в 2021 году. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 14,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Тинькофф Российской премьер-лиги Миранчук отметился девятью забитыми мячами в 24 матчах турнира.

СМИ неоднократно говорили об интересе к футболисту со стороны европейских клубов. В частности, в ноябре 2019-го сообщалось о готовности туринского «Ювентуса» усилиться российским хавбеком Миранчуком. Также интерес к игроку приписывали «Манчестер Юнайтед» и «Монако».

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