Фанаты «Локомотива» поддержали Семина и ушли с трибун во время матча

Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Болельщики вывесили баннер «Не того деда убрали», выкрикивали требования уволить генерального директора клуба Василия Кикнадзе, а на 20-й минуте встречи покинули Южную трибуну.

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992 по 2005 годы и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали РПЛ.

Об уходе Семина из клуба стало известно 14 мая. Вместо него «Локомотив» возглавил серб Марко Николич.

Встреча «Локомотив» — «Оренбург» окончилась победой железнодорожников со счетом 1:0. Единственным голом отметился Алексей Миранчук на 38-й минуте.

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