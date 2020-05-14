Семин ушел из «Локомотива»

Руководство московского «Локомотива» на своем сайте объявило об уходе с поста главного тренера Юрия Семина.

В клубе поблагодарили 73-летнего тренера за многолетнюю работу и заявили, «что с его именем связаны самые яркие победы в истории команды». Вместо Семина «Локомотив» возглавит серб Марко Николич. Специалист приступит к выполнению обязанностей с 1 июня 2020 года.

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992 по 2005 годы и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали Тинькофф Российской премьер-лиги.

Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. К моменту объявления паузы в турнире «Локомотив» занимал второе место с 41 очком после 22 матчей, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

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