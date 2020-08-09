Футболистов «Локомотива» заметили на вечеринке с алкоголем за два дня до матча

Футболистов московского «Локомотива» заметили на вечеринке с алкоголем за два дня до матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Об этом сообщает Sport24.

Мероприятие прошло 8 августа и было посвящено дню рождения девушки полузащитника Владислава Игнатьева. На праздновании, кроме самого Игнатьева, присутствовали также Станислав Магкеев, один из братьев Миранчуков и Дмитрий Баринов.

Уточняется, что Магкеев проводил время в компании бывшей жены футболиста сборной России Александра Кержакова Миланы Тюльпановой. Футболист, по информации источника, был сильно пьян.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на инцидент в беседе со Sport24. Он заявил, что в его обязанности не входит наблюдение за игроками. «Первый раз от вас слышу, что некоторые футболисты "Локомотива" были замечены с кальяном и в подвыпившем состоянии», — отметил он.

«Локомотив» проведет первый матч сезона 11 августа. С «Рубином» клуб сыграет на выезде. В минувшем сезоне РПЛ железнодорожники заняли второе место после «Зенита».