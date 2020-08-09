«Зенит» отреагировал на обвинения в допинговых махинациях

Пресс-служба петербургского «Зенита» отреагировала на обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в допинговых махинациях. Слова пресс-секретаря сине-бело-голубых Антона Макаренко приводит ТАСС.

По словам Макаренко, нет ничего удивительного в том, что Родченков заговорил о петербургском клубе. «"Зенит" создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне во второй раз в своей истории. И сейчас волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену», — заметил он. Макаренко подчеркнул, что «Зенит» не интересуют подобные обвинения.

Кроме того, «Фонтанке» обвинения прокомментировал бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков. Он заявил, что игрокам не давали сомнительных и запрещенных препаратов, а допинг-тесты не показывали подозрительных результатов.

О том, что Родченков обвинил петербургский клуб в допинговых махинациях, сообщалось ранее 9 августа. По словам бывшего главы московской лаборатории, экс-главный врач сине-бело-голубых Сергей Пухов был связан с экс-главным тренером сборной России Валерием Куличенко, следившим за функционированием допинговой программы в легкой атлетике.

7 августа «Зенит» завоевал Суперкубок России, обыграв «Локомотив». Также в активе сине-бело-голубых — национальный Кубок и золото чемпионата России сезона-2019/2020.

В 2015 году Родченков бежал в США. Его показания легли в основу доклада о действующей в России государственной поддержке допинга, созданного комиссией при WADA под руководством Ричарда Макларена. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.