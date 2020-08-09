Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заговорил о допинге в США. Его слова приводит Daily Mail.

Родченков заявил, что Национальный олимпийский комитет США скрыл четыре-пять положительных допинг-проб во время Олимпийских игр 1996 года в Атланте. В результате спортсмены не были наказаны за употребление запрещенных препаратов. Информатор WADA отметил, что о нарушениях ему рассказал Дон Кэтлин, возглавлявший допинг-лабораторию в США с 1982 по 2007 год.

В июле Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе. По его словам, советская делегация планировала разместить секретную допинговую лабораторию на корабле в порту города, но судно туда не пустили.

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада о действующей в России государственной поддержке допинга, созданного комиссией при WADA под руководством Ричарда Макларена. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.