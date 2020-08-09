Родченков обвинил «Зенит» в допинговых махинациях

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обвинил футбольный клуб «Зенит» в допинговых махинациях. Его слова приводит Daily Mail.

Родченков заявил, что бывший главный врач сине-бело-голубых Сергей Пухов был связан с бывшим главным тренером сборной России Валерием Куличенко, следившим за функционированием допинговой программы в легкой атлетике. «У него отличные знания в части допинг-схем и богатый практический опыт. Это был хороший пример "знахаря" от мира футбола», — посчитал он.

Ранее 9 августа Родченков заговорил о допинге в США. Он заявил, что американцы скрыли четыре-пять положительных допинг-проб во время Олимпиады-1996.

В 2015 году Родченков, занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада о действующей в России государственной поддержке допинга, созданного комиссией при WADA под руководством Ричарда Макларена. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.