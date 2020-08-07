«Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал Суперкубок России

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок России, который проходил в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет во встрече открыл Артем Дзюба на 14-й минуте. Он замкнул передачу с фланга и ударом головой поразил ворота «Локомотива». На 69-й минуте Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита». Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука сократил разницу в счете на 72-й минуте встречи.

Первый матч за «Зенит» на свой счет записал новичок клуба Деян Ловрен. Он перешел в российский клуб из «Ливерпуля».

«Зенит» завоевал пятый Суперкубок России в своей истории. В минувшем розыгрыше Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял первую строчку. Подопечные Сергея Семака также завоевали Кубок России. Таким образом, в матче за Суперкубок ему противостоял серебряный призер национального первенства.