«Локомотив» продлил контракт с замеченным пьяным за два дня до матча футболистом

Московский «Локомотив» продлил контракт с 21-летним защитником Станиславом Магкеевым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение рассчитано до 2024 года. Другие детали договора не разглашаются. «В "Локомотиве" собраны игроки высочайшего уровня. Хочу расти и прогрессировать рядом с ними. Надеюсь, впереди у нас еще много побед», — цитирует слова футболиста пресс-служба.

При этом 8 августа, за два дня до матча с «Рубином» в Российской премьер-лиге, Магкеев был замечен пьяным на вечеринке в честь дня рождения девушки полузащитника железнодорожников Владислава Игнатьева. Магкеев проводил время в компании бывшей жены футболиста сборной России Александра Кержакова Миланы Тюльпановой.

Защитник состоит в системе клуба с 2016 года. В 2018-м он играл за «Казанку» — фарм-клуб железнодорожников. За «Локомотив» он дебютировал в мае 2019-го.