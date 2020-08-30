«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Встреча, которая прошла 30 августа в Москве, завершилась со счетом 0:0. При этом в первом тайме был отменен гол хавбека железнодорожников Дмитрия Рыбчинского, так как судьи зафиксировали офсайд.

Таким образом, лидером в турнирной таблице чемпионата остался московский «Спартак», который 29 августа обыграл тульский «Арсенал» (2:1). В активе красно-белых 14 очков. «Зенит» идет вторым (13), «Локомотив» — седьмым (8).

В другом матче тура «Уфа» и «Динамо» сыграли вничью (1:1). 30 августа пройдут еще четыре встречи: «Рубин» — «Тамбов», «Сочи» — «Урал», «Ахмат» — ЦСКА и «Краснодар» — «Ростов».