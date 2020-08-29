Кокорин рассказал о планах на дебют за «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал о планах на дебют за команду. Видео доступно на YouTube-канале «Футбольный Биги».

«Когда выйду? Надеюсь, что после паузы [на матчи сборных]», — заявил футболист. Кокорин добавил, что нога уже не болит, поэтому он продолжает тренировки и не думает уходить из клуба.

Ранее 29 августа форвард не попал в заявку «Спартака» на матч Российской премьер-лиги против «Арсенала». Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

При этом 20 августа красно-белые заявили, что рассчитывают на скорый дебют форварда. Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о том, что нападающий выбыл из-за травмы до середины сентября.

Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». Половину прошлого сезона футболист провел в аренде в «Сочи», а права на него принадлежали петербургскому «Зениту».

Ближайший матч с участием сборной России состоится в рамках Лиги Наций 3 сентября против команды Сербии. Встреча пройдет в Москве, начало — в 21:45 по московскому времени. Второй матч турнира россияне проведут против венгров 6 сентября в Будапеште.