Кокорин вновь не попал в заявку «Спартака» на матч РПЛ

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин вновь не попал в заявку команды на матч Российской премьер-лиги (РПЛ). Список игроков доступен в Twitter клуба.

В матче шестого тура РПЛ, который состоится 29 августа, «Спартак» сыграет с тульским «Арсеналом». Кокорина нет даже в списке запасных.

При этом 20 августа красно-белые заявили, что рассчитывают на скорый дебют форварда. Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о том, что нападающий выбыл из-за травмы до середины сентября.

О травме Кокорина стало известно 9 августа. Футболист получил повреждение на тренировке перед матчем первого тура РПЛ против «Сочи».

Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». По информации СМИ, футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. После пяти туров РПЛ «Спартак» располагается на втором месте, имея в активе 11 очков.