Ситуацию с травмой Кокорина посчитали странной

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой посчитал странной ситуацию с травмой новичка московского «Спартака» Александра Кокорина. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-игрока насторожило, что клуб не сообщает точный диагноз форварда. Кроме того, перед каждым туром красно-белые анонсируют появление нападающего в заявке на матч, но этого не происходит. Мостовой призвал «Спартак» назвать точные сроки возвращения Кокорина на поле.

О травме новичка москвичей стало известно 9 августа. Футболист получил повреждение на тренировке перед матчем первого тура РПЛ против «Сочи».

Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». По информации СМИ, футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. После четырех туров РПЛ «Спартак» располагается на втором месте, имея в активе восемь очков.