Дебют Кокорина за «Спартак» отложен на неопределенный срок

Дебют нападающего Александра Кокорина за московский «Спартак» отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает Bobsoccer.

По информации издания, футболист продолжает восстанавливаться от повреждения. В результате 29-летний форвард точно не примет участие в матче с «Уфой» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ), так как встреча пройдет на искусственном газоне. Участие Кокорина в матче против московского «Локомотива» также находится под вопросом.

О травме Кокорина стало известно 9 августа. Футболист получил повреждение на тренировке перед матчем первого тура РПЛ против «Сочи».

Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3+1». По информации СМИ, футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год.

После двух туров РПЛ «Спартак» располагается на четвертом месте, имея в активе четыре очка.