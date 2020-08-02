Кокорин перешел в «Спартак»

Нападающий Александр Кокорин перешел в московский «Спартак». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте красно-белых.

На видео форвард одет в форму «Спартака» и говорит: «Привет, сделаем все красиво». Он подписал контракт по схеме «3+1». 29-летний нападающий присоединился к клубу на правах свободного агента.

21 июля стало известно об интересе «Спартака» к Кокорину. Кроме того, контракты футболисту предложили московские «Динамо» и «Локомотив», а также казанский «Рубин». Контракт нападающего с петербургским «Зенитом» истек в конце нынешнего сезона.

В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский клуб, а в феврале этого года перешел в «Сочи» на правах аренды. На его счету семь голов в десяти матчах за клуб.