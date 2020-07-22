«Спартак» заинтересовался Кокориным

Московский «Спартак» заинтересован в подписании контракта с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным, выступающим на правах аренды за «Сочи». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, в ближайшее время красно-белые сделают 29-летнему футболисту выгодное предложение. Финансовые подробности соглашения не сообщаются.

Во вторник, 21 июля, сообщалось, что Кокорин планирует заработать 10 миллионов евро за три года. Ранее в тот же день появилась информация, что контракты футболисту предложили московское «Динамо» и казанский «Рубин». Соглашение нападающего с «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона.

Кокорин провел десять матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи в составе «Сочи». В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский клуб, а в феврале этого года перешел в сочинскую команду на правах аренды.