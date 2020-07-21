Названа устраивающая Кокорина зарплата

Назван размер зарплаты, который устроит нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболист планирует получить за три года 10 миллионов евро. В эту сумму входят не только ежемесячные выплаты, но и подъемный бонус.

Дальнейшая судьба Кокорина определится на следующей неделе, когда «Зенит» окончательно прояснит свою позицию. Уточняется, что форвардом не интересуются зарубежные команды.

Ранее во вторник, 21 июля, появилась информация, что контракты Кокорину предложили московское «Динамо» и казанский «Рубин». Соглашение нападающего с «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона.

Кокорин провел десять матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи в составе «Сочи». В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский клуб.