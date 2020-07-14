Названо условие для возвращения Кокорина в «Зенит»

Названо условие для возвращения нападающего Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи», в петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, форвард может продлить контракт с петербургской командой при условии получения крупного бонуса за подписание. Отмечается, что Кокорин рассчитывает получить сумму единовременным платежом и сразу при подписании договора.

19 мая Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» до конца сезона. Генеральный директор клуба Александр Медведев сказал, что «Зенит» пошел на это ради того, чтобы позволить форварду продолжить выступать в составе «Сочи».

Кокорин провел десять матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи в составе «Сочи». В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в санкт-петербургский клуб, однако «Зениту» не разрешили внести игрока в заявку на сезон.

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