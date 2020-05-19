«Зенит» и Кокорин договорились

Российский нападающий Александр Кокорин подписал новый контракт с санкт-петербургским «Зенитом» до конца сезона. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

О достижении договоренности с 29-летним форвардом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев. Функционер отметил, что клуб пошел на это ради того, чтобы позволить форварду продолжить выступать в составе «Сочи». Прежний контракт 29-летнего Кокорина истекал 30 июня, что затрудняло его выступление в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) после возобновления сезона. Медевдев подчеркнул, что заключение соглашения носило технический характер и было согласовано и с игроком, и с «Сочи».

Ранее 19 мая сообщалось, что «Зенит» собирается продлить контракт с форвардом. По данным «Спорт день за днем», в игроке заинтересован тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

В марте сообщалось об интересе к футболисту со стороны европейских клубов. Кроме того, СМИ утверждали, что Кокорин может продолжить карьеру в столичном «Локомотиве».

До паузы в чемпионате Кокорин провел четыре матча и забил три мяча в составе «Сочи», куда перешел из «Зенита» на правах аренды. В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в санкт-петербургский клуб, однако «Зениту» не разрешили внести игрока в заявку на сезон.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!