Стало известно о попытках двух клубов РПЛ подписать Кокорина

Стало известно о попытках московского «Динамо» и казанского «Рубина» подписать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, оба клуба уже предложили футболисту контракты. Суммы соглашений не разглашаются. Решение Кокорин примет не ранее следующей недели, когда прояснится позиция петербургского клуба.

Кроме того, игроку предстоит встреча с президентом сочинцев Борисом Ротенбергом. Уточняется, что Кокорин не получал достойных предложения из-за рубежа и продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

19 мая Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» до конца сезона. Генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что клуб пошел на это ради того, чтобы позволить форварду продолжить выступать в составе «Сочи».

14 июля сообщалось, что Кокорин может продлить контракт с «Зенитом» при условии получения крупного бонуса за подписание. Нападающий рассчитывал получить сумму единовременным платежом и сразу при подписании договора.

За «Динамо» форвард выступал с 2008 по 2015 год. С командой он выиграл бронзовую медаль чемпионата России-2008.