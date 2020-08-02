Стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке»

Стала известна зарплата нападающего Александра Кокорина в московском «Спартаке». Об этом сообщается в Telegram-канале «Футбольный Биги».

По информации журналиста Сергея Егорова, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. Также Кокорин получит 2,5 миллиона евро подъемных.

О переходе форварда в «Спартак» стало известно ранее 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3+1». Нападающий присоединился к клубу на правах свободного агента.

21 июля Кокорин заявил, что планирует получить за три года 10 миллионов евро. В эту сумму входят не только ежемесячные выплаты, но и подъемный бонус.

В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский «Зенит», за который выступал с 2016 года. В феврале он перешел в «Сочи» на правах аренды. На его счету семь голов в десяти матчах за сочинский клуб.