«Локомотив» предложил Кокорину в два раза больше «Зенита»

Руководство московского «Локомотива» предложило нападающему Александру Кокорину в два раза больше, чем петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, «Локомотив» согласился заплатить футболисту четыре миллиона евро в качестве подписного бонуса. «Зенит» предлагает 29-летнему игроку два миллиона евро.

21 июля Кокорин заявил, что планирует заработать 10 миллионов евро за три года. Ранее в тот же день появилась информация, что контракты футболисту предложили московские «Динамо» и «Спартак», а также казанский «Рубин». Соглашение нападающего с «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона.

Кокорин, находящийся в аренде в «Сочи», провел десять матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи в составе команды в этом сезоне. В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский клуб, а в феврале этого года перешел в сочинскую команду на правах аренды.