Стали известны условия «Спартака» по контракту с Кокориным

Стали известны условия московского «Спартака» по контракту с нападающим Александром Кокориным. О них рассказал «Чемпионат.com».

По информации издания, руководство красно-белых предложило 29-летнему футболисту трехлетнее соглашение. Отмечается, что команда готова удовлетворить все финансовые запросы игрока.

21 июля Кокорин заявил, что хочет заработать 10 миллионов евро за три года. В этот же день стало известно об интересе «Спартака» к игроку. Контракты футболисту предложили московские «Динамо» и «Локомотив», а также казанский «Рубин». Соглашение нападающего с петербургским «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона.

В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский клуб, а в феврале этого года перешел в сочинскую команду на правах аренды.