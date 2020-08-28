Телеведущая Ушакова отозвала иск к Кокорину и Мамаеву

Телеведущая Ольга Ушакова отозвала иск к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистка больше не имеет претензий к игрокам, так как полузащитник «Ростова» выплатил ей всю требуемую сумму за разбитый автомобиль Mercedes. Форвард «Спартака» возмещать ущерб отказался. Производство по делу прекращено.

Информация о подаче иска Ушаковой к футболистам появилась 30 апреля. Автомобиль был поврежден 8 октября 2018 года во время драки игроков с водителем Ушаковой Виталием Соловчуком. У машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью. Ущерб был оценен в 321 тысячу рублей.

Помимо драки с Соловчуком, в тот же день у Кокорина и Мамаева в центре Москвы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. По итогам двух инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год. В настоящее время Кокорин является футболистом «Спартака», Мамаев — «Ростова».