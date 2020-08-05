Соловьев назвал Кокорина и Мамаева «быдляком» и раскричался

Телеведущий Владимир Соловьев возмутился результатами пересмотра дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе которого последнего оправдали по статье «Хулиганство». В эфире шоу «Полный контакт» он назвал спортсменов «быдляком» и раскричался. Выпуск опубликован на YouTube.

«То есть все, что видела вся страна, как вот этот быдляк избивал людей с утра в Москве, за один заход двоих… То есть их оправдали? То есть это какие же интересы должны быть у их агентов что ли футбольных?» — возмутился ведущий.

Он поиронизировал над тем, что впоследствии футболисты могут потребовать извинений и денежных компенсаций от пострадавших. Соловьев также предположил, что в будущем Кокорин и Мамаев продолжат «кататься на личных самолетах, жрать шампанское, получать сумасшедшие зарплаты» и «фигачить тех людей, которые оказались случайно рядом».

Ведущий добавил, что, по его мнению, у футболистов нет «никакого раскаяния, никакого понимания». «Да, по-моему, надо обратно взять их и засадить тогда!» — прокричал Соловьев и резюмировал, что «этот быдляк так ни хрена и не понял».

3 августа Мосгорсуд огласил приговор по пересмотру дела футболистов. Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого оправдали по статье «Хулиганство». Приговор Александра Кокорина оставили без изменений. За всеми также признали право на реабилитацию.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что футболисты продолжат бороться в суде. По его словам, спортсмен подаст кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов игроки были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы около года.